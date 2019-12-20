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  • Son Güncelleme: 20.12.2019 10:23

Son anket sonuçları yayınlandı! 'nin en güvenilir siyasetçisi Başkan Erdoğan oldu

'nin ''nin en güvenilir isimleri kim?' başlıklı anket çalışması yaptı. Ankette en güvenilir milletvekili olurken, Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi ise Başkan Erdoğan oldu.

Türkiye'nin en güvendiği isim belli oldu

'nin en güvenilir, sporcuları, sanatçıları, komedyenleri ve siyasilerinin kimler olduğunu belirledi. 25-30 Kasım tarihleri arasında 30 büyükşehirde 2768 kişiyle gerçekleştirilen ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

EN GÜVENİLİR MİLLETVEKİLİ YILDIRIM OLDU
Araştırmada, katılımcılara 'Türkiye'nin en güvenilir milletvekili kim?' sorusu soruldu. Anketten çıkan yüzde 10,3'lük oy oranı ile Türkiye'nin en güvenilir milletvekili AK Parti İzmir Millletvekili oldu.

EN GÜVENİLİR SİYASETÇİ ERDOĞAN OLDU
Ankette ayrıca "Sizce Türkiye'nin en güvenilir siyasetçisi kimdir?" sorusu da soruldu. Ankette Başkan yüzde 38,2 ile birinci sırada yer aldı.

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