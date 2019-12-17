Farklı bölgelerdeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen arazi aracı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere gönderildiği öğrenildi.
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