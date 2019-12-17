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  • 17.12.2019 17:55
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 17:55

Son dakika: sınırına arazi aracı ve mühimmat takviyesi

Son dakika haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri () tarafından sınırındaki askeri birliklere arazi aracı ve mühimmat takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Farklı bölgelerdeki birliklerden 'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen arazi aracı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, 'nın sınırında konuşlu askeri birliklere gönderildiği öğrenildi.

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