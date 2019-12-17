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  • Son Güncelleme: 17.12.2019 17:22

Son dakika: Başkan Erdoğan, Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Son dakika haberi... Başkan , Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede iki lider ve olmak üzere bölgesel konuları ele aldı.

Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Başkanı ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alınmıştır" denildi.

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