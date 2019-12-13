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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 10:31

Kanal 'un gizli özelliği ortaya çıktı!

’ye ve ’a ekonomik ve siyasi büyük kazançlar sağlayacak olan Kanal İstanbul projesi son dönemin en tartışılan konusu haline geldi. Başkan Erdoğan’ın “hayalim” dediği projeye karşı çıkanların ortaya attığı iddialardan en asılsızı ise İstanbul’u savunmasız bırakacağı yönündeki açıklamalar oldu. Uzmanlar ise bunun tam tersi olduğunu düşünüyor.

Dünyadaki en büyük projelerden biri olacak Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar ortaya 8 farkı iddia atıyor. İddialar arasında en çok tartışılanlar bir tanesi kanalın İstanbul ve Trakya'nın savunmasının zayıflatacağı. Uzmanlar ise bunun tam tersi kanaatte… İşte Kanal İstanbul hakkındaki iddialar ve uzman isimlerden cevapları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çılgın proje olarak duyurduğu Kanal İstanbul Kanal Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridorunda 45 kilometrelik bir hat boyunca inşa edilecek ve tam kapasite kullanılması halinde yıllık 8 milyar dolar gibi bir rakamı ekonomiye kazandırabilecek.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanları ortaya attığı iddiaları değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutluk Özgüven, Kanal İstanbul hakkındaki iddialara cevap verdi.

Projeye karşı çıkanlar 8 ayrı iddia ortaya atıyor. Bunlar; buradan para kazanılmaz, deprem bölgesinde tehlikeli olur, ekolojik sorunlar, bölgenin bir ada haline gelmesi, Türkiye'nin uluslararası baskılara dayanamayacağı, İstanbul'un gelecek bir taarruza karşı savunmasız kalacağı, Karşı taarruz için tankları Trakya'ya yollayamayacağımız ve son olarak buradan rant elde edilecek iddiaları…

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