Dünyadaki en büyük projelerden biri olacak Kanal İstanbul'a karşı çıkanlar ortaya 8 farkı iddia atıyor. İddialar arasında en çok tartışılanlar bir tanesi kanalın İstanbul ve Trakya'nın savunmasının zayıflatacağı. Uzmanlar ise bunun tam tersi kanaatte… İşte Kanal İstanbul hakkındaki iddialar ve uzman isimlerden cevapları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çılgın proje olarak duyurduğu Kanal İstanbul Kanal Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridorunda 45 kilometrelik bir hat boyunca inşa edilecek ve tam kapasite kullanılması halinde yıllık 8 milyar dolar gibi bir rakamı ekonomiye kazandırabilecek.

Kanal İstanbul'a karşı çıkanları ortaya attığı iddiaları değerlendiren Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutluk Özgüven, Kanal İstanbul hakkındaki iddialara cevap verdi.

Projeye karşı çıkanlar 8 ayrı iddia ortaya atıyor. Bunlar; buradan para kazanılmaz, deprem bölgesinde tehlikeli olur, ekolojik sorunlar, bölgenin bir ada haline gelmesi, Türkiye'nin uluslararası baskılara dayanamayacağı, İstanbul'un gelecek bir taarruza karşı savunmasız kalacağı, Karşı taarruz için tankları Trakya'ya yollayamayacağımız ve son olarak buradan rant elde edilecek iddiaları…