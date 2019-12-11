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  • 11.12.2019 15:49
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 15:59

'den sonra Amerikan medyası da yapılmasın diyor!

projesi hakkında devam eden tartışmalara, İmamoğlu'nun başını çektiği 'li gruptan sonra Amerikan medyası da dahil oldu. Bloomberg, projenin büyük riskler taşıdığını yazarak tarihi projeye engel olmaya kalktı.

Amerika'da Kanal İstanbul paniği

Başkan 'ın çılgın proje olarak açıkladığı aleyhine son günlerde gerek tayfasından gerekse Batı'dan büyük bir karalama kampanyası yürütülüyor.

Büyükşehir Belediye () Başkanı , imzalanan tüm mutabakatlara rağmen projenin engellenmesi için elinden geleni yapacağını söyledi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turan ise; 2023 yılına kadar projenin yüzde 60 oranında tamamlanacağını açıkladı.

CHP-HDP-SAADET KARŞI
Hükümet, Kanal İstanbul konusunda büyük bir kararlılık gösterirken; CHP, ve Saadet Partisi cephesi projenin yapılmasının büyük bir hata olacağını savunuyor.

BLOOMBERG'İN KANAL İSTANBUL HABERİ
Tartışmalara Amerikan medyası da dahil oldu. Ülkede yayın yapan Bloomberg, Kanal İstanbul'la ilgili yeni bir haberi okuyucularına sundu. Haberde, Kanal İstanbul projesinin doğa için büyük riskler taşıdığı ifade edildi. Haberin detaylarında ise projenin durdurulmasının için daha iyi olacağına yer verildi.

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