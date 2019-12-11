İktidarda bulunduğu dönemlerde hiçbir proje ve yatırım üretmeyen CHP, geçmişte de sağ iktidarların ortaya koyduğu barajlardan boğaz köprülerine, yatırım projelerinden özelleştirmelere kadar bütün projelere sonuna kadar karşı çıktı. Türkiye'nin gelişmesi için yapılan her yatırıma karşı çıkan istemezükçü CHP zihniyeti, yatırımlar hayata geçince de mega projeleri karalama derdine düşüyor. CHP'nin, Türkiye'nin gelişmesi ve büyümesi adına halk desteği ile hayata geçirilen hemen her yeniliğine karşı çıkması, CHP için 'takoz' benzetmesinin yapılmasına neden oluyor.

Başta CHP'li Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm CHP'lilerin felaket olarak adlandırdığı, Batılı ülkeleri de endişelendiren Kanal İstanbul'un yıllık kazancının ise 6 milyar dolar olacağı ifade ediliyor. İlk kez Kanuni Sultan Süleyman tarafından gündeme gelen proje, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğini rahatlatmak amacıyla Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir suyolu olacak. Uzunluğu 40 kilometre, genişliği 150 metre, derinliği ise 25 metre olacak kanalın hayata geçirilmesi halinde İstanbul Boğaz tanker trafiğine tamamen kapatılacak.

UTANÇ DEDİĞİ KÖPRÜ PARA BASIYOR

İstanbul trafiği için hayati öneme sahip olan 3. Köprü'nün yapımı sırasında defalarca projeye karşı çıkan Kılıçdaroğlu, projenin durdurulması için elinden geleni yapmıştı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü "utanç" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, köprünün zarar edeceğini iddia etti. 59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş, bin 408 metrelik ana açıklığı ile dünyanın en uzun asma köprüsü ve 322 metreyle de dünyanın en yüksek kulesine sahip Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bu zamana kadar 6 milyar lira gelir elde etti.

EN İYİ HAVALİMANI SEÇİLDİ

CHP Genel Başkanı, bugün yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere birçok uçuşun gerçekleştirildiği Sabiha Gökçen Havaalanı için "uçağın inmediği yere havaalanı yaptılar" diye algı oluşturarak yatırımları eleştirmişti. Türkiye'nin ikinci ve Avrupa'nın 12. en işlek havalimanı olan Sabiha Gökçen, 30 milyon ve üstü yolcuya sahip havalimanları arasından "Yılın En İyi Havalimanı" seçildi.

2 MİLYON EVE ELEKTRİK VERİYOR

Enerji açısından Türkiye'nin ilk büyük yatırımlarından biri olan Keban Barajı'nı "Kurbağalara göl olacak" diye karalayan CHP zihniyeti, "Bu kadar enerjiyi toprağa mı vereceksiniz" sözünü uzunca süre dillendirdi. 1966 yılında temeli atılan, 1974 yılında faaliyete geçen Keban Barajı, 45 yılı geride bıraktı. 45 yıldır ekonomiye önemli katkı sunan ve ülkenin enerji üretiminin yüzde 7'sini karşılayan Keban Barajı'nda üretilen elektrik yaklaşık 1 milyon 850 bin konutun ihtiyacını karşılıyor. HES'ler ise ülke ekonomisine bugüne kadar 174 milyar liralık katkı sağladı. Enerji bağımlılığını azaltmak için yerli kaynakları devreye sokan Türkiye, son 17 yılda hizmete aldığı 553 HES'ten 667 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretti.

1957'de dönemin Başbakanı Adnan Menderes, bugün İstanbul trafiğine nefes aldıran cadde ve bulvarlara yoğunlaştı. Barbaros Bulvarı, Büyükdere Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve Edirne Asfaltını açtı. CHP, Vatan Caddesi'nin genişliğine "Uçak mı indireceksiniz?" diye karşı çıktı.

KITALAR BİRLEŞTİ TASARRUF SAĞLANDI

Asya ve Avrupa kıtalarını İstanbul Boğazı'nın altından karayolu ile birleştiren Avrasya Tüp Geçidi'ni ise "araç bile geçemez" diye eleştiren CHP zihniyeti yine hüsrana uğramıştı. Sultan Abdulhamid Han'ın hayalindeki proje olan Avrasya Tüp Geçidi'nden 2 yılda 31,5 milyon araç geçti. Resmi verilere göre tünelden günde ortalama 50 bin araç geçiyor. Tünelin sürücülere ve ekonomiye 2016-2017 yılındaki katkısı zaman, yakıt, emisyon, kaza maliyetleri açısından 1,2 milyar lira.

40 MİLYONU AŞKIN YOLCU SEYAHAT ETTİ

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına öncülük eden İstanbul Havalimanı'na gereksiz diyen CHP, tarihi projeyi yargı yoluyla sürekli engellemeye çalıştı. Geçen yıl 29 Ekim'de yapılan resmi açılışın ardından hizmete başlayan İstanbul Havalimanı, bir yılda megapollerin nüfusundan fazla yolcu ağırladı. Tokyo, Yeni Delhi, Şanghay, Sao Paulo, Meksiko, Kahire, Pekin, Dakka ile New York gibi büyük kentlerin nüfusunu geride bırakan Yeni Havalimanı, yaptığı seferlerle 40 milyon 470 bin 45 kişi seyahat ettirdi.

YARIM MİLYAR YOLCU TAŞIDI

Dünyanın en büyük ve önemli projelerinden Türkiye'nin 153 yıllık rüyası Marmaray da CHP tarafından sürekli engellenmeye çalışıldı. "Tünellere su sızmaz mı? Tünel fay hattının yakınında. Deprem riski oluşturmaz mı?" gibi sorularla tarihi projeyi karalamaya çalışan CHP'liler şimdilerde Marmaray ile Anadolu yakasına gitmenin ayrıcalığını yaşıyor. İstanbul Boğazı'nın altından geçecek bir demiryolu tüneli düşüncesi ilk defa Sultan Abdülmecid döneminde planlanmıştı.

İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını İstanbul Boğazı altından tüp tünelle birleştiren 76 km'lik Marmaray, iki kıta arasında kesintisiz ulaşım sağlıyor.

Hayırcı zihniyetin 'facia' dediği Marmaray, 6 yılda 403 milyon kişi taşırken, 1.4 milyar lira ise gelir elde etti.