

Erdoğan, CHP'nin bütün dev projelere karşı çıktığını hatırlattı. Kanal İstanbul'u hedef alan CHP'li İmamoğlu'na sert çıktı.

CHP'li belediye başkanı diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin. Kimlere mesaj verilmek istendiğini iyi biliyoruz. Takoz siyasetine boyun eğmeyiz. En kısa zamanda ihaleyi yapacağız.



100 BİN AİLEYE EV

Başkan Erdoğan, 100 bin dar gelirli aileye kira gibi ev müjdesi verdi: Yılbaşı itibariyle temeli atacağız. Aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi yapacağız.