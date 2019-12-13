Erdoğan, CHP'nin bütün dev projelere karşı çıktığını hatırlattı. Kanal İstanbul'u hedef alan CHP'li İmamoğlu'na sert çıktı.
CHP'li belediye başkanı diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin. Kimlere mesaj verilmek istendiğini iyi biliyoruz. Takoz siyasetine boyun eğmeyiz. En kısa zamanda ihaleyi yapacağız.
100 BİN AİLEYE EV
Başkan Erdoğan, 100 bin dar gelirli aileye kira gibi ev müjdesi verdi: Yılbaşı itibariyle temeli atacağız. Aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi yapacağız.
Hükümet, 2020'de 100 bin dar gelirli aileyi kira öder gibi ev sahibi yapacak. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan verdi. Erdoğan, "2020 programımız kapsamında ülkenin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz. İnşallah yılbaşı itibarıyla temeli attıktan sonra azami 1 ila 1.5 yıl içinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, "100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz. Yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız" ifadesini kullandı. Hedeflerinin vatandaşların zemin artı 2, zemin artı 3 ya da zemin artı 4 olmak üzere bu binalara yerleşmeleri olduğuna değinen Erdoğan, "Bu konut projeleri; meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacak. 2 artı 1 brüt 75 ve 85 metrekare ile 3 artı 1 brüt 100 metrekare olarak projelendirilecek" dedi.
EN AZ 300 KONUT
İllerdeki konut sayıları en az 300, en çok 10 bin olacak. İstanbul'a 10 bin, Gaziantep'e 5 bin 200, Ankara ve Konya'ya 4 biner, Denizli, Şanlıurfa ve Balıkesir'e 3 bin 500'er, Bursa'ya 3 bin 200 konut inşa edilecek.
KİMLER YARARLANACAK?
Sosyal konut projesine başvuracak vatandaşlarda şu şartlar aranıyor:
T.C. vatandaşı olmak,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak,
TOKİ'den konut satın almamış ve TOKİ'den konut kredisi kullanmamış bulunmak,
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmamak,
Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak,
Aylık hane halkı geliri net 5 bin 500 liranın üstünde olmamak.
140 BİN TL'DEN BAŞLIYOR
2+1 konutlar 140-180 bin TL
3+1 konutlar 160-210 bin
ÖDÜLLERİ ERDOĞAN VERDİ
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri törenine katıldı. Erdoğan, MFÖ grubuna müzik alanında layık görülen ödülünü verdi.
BAŞVURULAR 15 ARALIK'TA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, '100 Bin Sosyal Konut Projesi' ile ilgili olarak, "Vatandaşlarımızın 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak" açıklaması yaptı. Geleceğe sağlam adımlarla ilerlemek için ekonominin daha da güçlü kılınması gerektiğini belirten Albayrak, "Sadece yüksek büyüme rakamlarını elde etmek değil, aynı zamanda bunun sağlıklı, sürdürülebilir olması ve gelirin adil paylaşımı en önemli amacımız diye konuştu. Albayrak, ekonomide kaydedilen ilerlemeleri öncelikli olarak vatandaşlara yansıttıklarını vurguladı.
SABİT TAKSİT, DÜŞÜK PEŞİNAT
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sosyal konutlarımızın inşasına 2020'nin ilk çeyreğinde başlayıp en kısa sürede tamamlamak istiyoruz. İnşallah bu projeyle, işçiden memura, ev hanımından esnafa milletimizin tüm kesimleri, özellikle de dar gelirli vatandaşlarımız, sabit taksit, düşük peşinat ve uzun vade imkanlarıyla ev sahibi olabilecek" dedi. Mart'ta başlatılan 50 bin konut projesi için 638 bin kişinin başvuru yaptığına dikkati çeken Kurum, "Konut sayısının 12 katı başvuru aldık. Yıllık konut sayısını 50 binden 100 bine çıkarıyoruz" diye konuştu.
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