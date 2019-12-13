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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 10:12

Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturmada flaş gelişme

Son dakika... 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheliden 41'i yakalandı.

Komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında flaş gelişme

2009 yılında yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavında / üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 3'ü aktif görevde olmak üzere toplam 48 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 41 şüpheli yakalandı.

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