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  • 13.12.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 09:30

"'ın partisinin adı da '' olsun"

Sabah gazetesi yazarı , yeni partisinin adını ve logosunu açıklayan ’nu köşesine taşıdı. Partinin adını eleştiren Engin Ardıç, geçmişteki si’yle “ Light” diye dalga geçildiğini hatırlatarak “Bu da Light olmaya mı aday” diye yazdı. ’ın partisinin de yılbaşında kurulacağını söyleyen Ardıç, “"" olsun, al yeni bir daha” dedi.

Ali Babacan'ın partisinin adı da 'Garez Partisi' olsun

İşte Engin Ardıç'ın köşe yazısının ilgili bölümü:
İşte adam partiyi kuruyor: Adı "Gelecek Partisi" olacakmış, yani .

Peki ama de GP...
Bir zamanlar Genç Parti'yle " Light" diye dalga geçilirdi.
Bu da "AKP Light" olmaya mı adaydır?
Muhalif yazarlar heyecanlanıyorlarmış...
Ortada heyecanlanacak bir şey yok.
Öteki parti de yılbaşından sonra geliyor, adı belli değil.
"Garez Partisi" olsun, al yeni bir GP daha.

***

Herkes ama herkes biliyor ki bu partiler "Tayyip Erdoğan'a az da olsa bir zarar verebilmek" amacıyla kuruluyorlar. Kendilerince intikam alacaklar.
Ama alamayacaklar, çünkü Babacan'a hiçkimse "yüzde 5"ten fazla oy öngörmüyor.
Davutoğlu'na o kadar bile değil.
Öyleyse ne heyecanlanıyorsun kardeşlik?

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