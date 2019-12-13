Ali Babacan'ın partisinin adı da 'Garez Partisi' olsun

İşte Engin Ardıç'ın köşe yazısının ilgili bölümü:

İşte adam partiyi kuruyor: Adı "Gelecek Partisi" olacakmış, yani GP.

Peki ama Genç Parti de GP...

Bir zamanlar Genç Parti'yle "MHP Light" diye dalga geçilirdi.

Bu da "AKP Light" olmaya mı adaydır?

Muhalif yazarlar heyecanlanıyorlarmış...

Ortada heyecanlanacak bir şey yok.

Öteki parti de yılbaşından sonra geliyor, adı belli değil.

"Garez Partisi" olsun, al yeni bir GP daha.

***

Herkes ama herkes biliyor ki bu partiler "Tayyip Erdoğan'a az da olsa bir zarar verebilmek" amacıyla kuruluyorlar. Kendilerince intikam alacaklar.

Ama alamayacaklar, çünkü Babacan'a hiçkimse "yüzde 5"ten fazla oy öngörmüyor.

Davutoğlu'na o kadar bile değil.

Öyleyse ne heyecanlanıyorsun kardeşlik?

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