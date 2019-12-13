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  • Son Güncelleme: 13.12.2019 10:15

Son dakika: ndaki yapılanmasına operasyon: 50 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre ndaki yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü aktif görevde 84 şüpheliden 50'si yakalandı.

FETÖ yapılanmasına operasyon: 50 kişi yakalandı

ndaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 23'ü aktif görevde 84 şüpheliden 50'si yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Adalet Bakanlığındaki FETÖ/PDY yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 84 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şu ana kadar 50 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltı kararı verilen zanlılar arasında zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının da olduğu, şüphelilerden 23'ünün aktif görevlerde bulunduğu belirtildi.

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