Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na ait İstanbul Şehir Üniversitesi'nin malvarlıklarına yakın bir tarihte Halkbank tarafından tedbir konmuştu. Okulla ilgili dün yeni bir skandal ortaya çıktı. Üniversiteye bir promosyon firmasına olan borcu nedeniyle haciz işlemi gerçekleştiği öğrenildi. Kasadaki 6 bin 390 lira ile çok sayıda eşyaya el kondu.
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