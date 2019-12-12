Hangisi CHP'nin AKP'li başkanı olacak?

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, AK Parti'den ayrılıp parti kurma çabasında olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı köşesine taşıdı.
HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK
CHP yandaşı medyanın durumdan çok memnun olduğunu ancak bir şeyin farkında olmadıklarını yazan Tuna, "CHP'de "başkan" yarışı Muharrem İnce, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu arasında falan geçecekti artık AKP'li Gül (uymazsa Babacan) ve AKP'li Davutoğlu da var. Görecekler kim kimi yiyor? Sevinçleri kursaklarında kalacak. AK Parti sırasını savdı, malum AKP'lilerle biraz da CHP uğraşacak" diye yazdı.
İşte Salih Tuna'nın yazısından ilgili bölüm:
Yeni Samanyolu TV tesmiye ettiğim FOX TV'den Halk TV'ye, Sözcü gazetesinden Cumhuriyet'e kadar CHP yandaşı medya işte.
Bir de AK Parti'nin AKP'lilerin temizlenmesini "yiyin birbirinizi" diyerek keyifle seyredenler var.
Bunlar, küresel iktidar yandaşı bu Ortodoks muhalifler 15 Temmuz öncesi Erdoğan ve AK Parti FETÖ'ye karşı kıyasıya mücadele ederken de "yiyin birbirinizi" diyerek seyretmişlerdi. (Sakın inkâra kalkışmasınlar, arşivler ortada.)
Lakin, hiç farkında değiller şimdi durum bambaşka.
CHP'de "başkan" yarışı Muharrem İnce, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu arasında falan geçecekti artık AKP'li Gül (uymazsa Babacan) ve AKP'li Davutoğlu da var.
Görecekler kim kimi yiyor?
Sevinçleri kursaklarında kalacak. AK Parti sırasını savdı, malum AKP'lilerle biraz da CHP uğraşacak.
Sayın Gül öyle Abdüllatif Şener veya Mehmet Bekaroğlu biraderimiz gibi oturduğu yerde durmaz.
Her şey bir "intifada" komutuna bakar.
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CHP'DE ADAM YOK Kİ. DOĞAL OLARAK İTHAL EDECEKLER TABİİ Kİ. ONLAR DA DİĞER PARTİLERİN POSASI ÇIKMIŞ ARTIKLARI OLACAKTIR DOĞAL OLARAK. YALNIZ ŞUNU AKIL EDEMİYORLAR, ZAMANINDA KENDİ PARTİSİNE İHANET EDENLER BUNLARA KİMBİLİR NELER YAPAR.
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