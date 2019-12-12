Hangisi CHP'nin AKP'li başkanı olacak?

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, AK Parti'den ayrılıp parti kurma çabasında olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı köşesine taşıdı.

HEVESLERİ KURSAKLARINDA KALACAK

CHP yandaşı medyanın durumdan çok memnun olduğunu ancak bir şeyin farkında olmadıklarını yazan Tuna, "CHP'de "başkan" yarışı Muharrem İnce, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu arasında falan geçecekti artık AKP'li Gül (uymazsa Babacan) ve AKP'li Davutoğlu da var. Görecekler kim kimi yiyor? Sevinçleri kursaklarında kalacak. AK Parti sırasını savdı, malum AKP'lilerle biraz da CHP uğraşacak" diye yazdı.

İşte Salih Tuna'nın yazısından ilgili bölüm:

Yeni Samanyolu TV tesmiye ettiğim FOX TV'den Halk TV'ye, Sözcü gazetesinden Cumhuriyet'e kadar CHP yandaşı medya işte.

Bir de AK Parti'nin AKP'lilerin temizlenmesini "yiyin birbirinizi" diyerek keyifle seyredenler var.

Bunlar, küresel iktidar yandaşı bu Ortodoks muhalifler 15 Temmuz öncesi Erdoğan ve AK Parti FETÖ'ye karşı kıyasıya mücadele ederken de "yiyin birbirinizi" diyerek seyretmişlerdi. (Sakın inkâra kalkışmasınlar, arşivler ortada.)

Lakin, hiç farkında değiller şimdi durum bambaşka.

CHP'de "başkan" yarışı Muharrem İnce, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu arasında falan geçecekti artık AKP'li Gül (uymazsa Babacan) ve AKP'li Davutoğlu da var.

Görecekler kim kimi yiyor?

Sevinçleri kursaklarında kalacak. AK Parti sırasını savdı, malum AKP'lilerle biraz da CHP uğraşacak.

Sayın Gül öyle Abdüllatif Şener veya Mehmet Bekaroğlu biraderimiz gibi oturduğu yerde durmaz.

Her şey bir "intifada" komutuna bakar.

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