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  • Son Güncelleme: 12.12.2019 14:42

Son dakika: ile 15. ortak kara devriyesi tamamlandı

Son dakika haberine göre Türk ve unsurlarının Fırat’ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesimindeki 15’inci kara devriyesi tamamlandı.

Rusya ile 15. ortak kara devriyesi tamamlandı

Milli Savunma Balkanlığından yapılan açıklamada "Türk ve unsurlarının, Fırat'ın doğusundaki 15'inci kara devriyesi; Rasulayn-Kamışlı sektöründe, her iki taraftan dörder araç ile 6 kilometre derinlikte ve 48 kilometre uzunluğundaki güzergahta planlandığı gibi tamamlandı." denildi.

İşte devriyeden kareler:




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