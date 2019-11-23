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  • Son Güncelleme: 23.11.2019 13:25

Son dakika: MSB açıkladı! ile 10. ortak kara devriyesi tamamlandı

'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre "Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." denildi.

MSB: 10. ortak kara devriyesi tamamlandı

Türk ve unsurları, Fırat'ın doğusunda 10'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

ndan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

İşte ortak kara devriyesinden kareler:




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