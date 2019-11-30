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  • 30.11.2019 12:15
  • Son Güncelleme: 30.11.2019 12:15

Fırat’ın doğusunda on ikinci ortak kara si icra edildi

MSB: Fırat’ın doğusunda Türk ve unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründe dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği on ikinci ortak kara si planlandığı gibi icra edildi.

Fırat’ın doğusunda on ikinci ortak kara devriyesi
sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Türk ve unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki onikinci kara si planlandığı gibi tamamlandı.



Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen onikinci ne her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.



Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı."

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