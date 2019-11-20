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  • Son Güncelleme: 20.11.2019 14:05

Son dakika: : ile 9. ortak devriye tamamlandı

: Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.

MSB: Rusya ile 9. ortak devriye tamamlandı

yapılan açıklamada "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki dokuzuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." denildi.



9 KM DERİNLİK 38 KM UZUNLUK
Açıklamada "Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen dokuzuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." ifadelerine yer verildi.



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