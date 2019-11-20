MSB: Rusya ile 9. ortak devriye tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki dokuzuncu kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." denildi.







9 KM DERİNLİK 38 KM UZUNLUK

Açıklamada "Rasulayn-Kamışlı sektöründe icra edilen dokuzuncu kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." ifadelerine yer verildi.







