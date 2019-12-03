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  • 03.12.2019 14:12
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 14:17

'ın doğusunda 13'üncü kara devriyesi tamamlandı

Son dakika... , Türk ve unsurlarının, 'ın doğusundaki 13'üncü kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını duyurdu.

13'üncü kara devriyesi tamamlandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle 'ın doğusundaki 13'üncü kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.



Ayn el Arap bölgesinde icra edilen 13'üncü kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.



Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 56 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.

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