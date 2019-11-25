Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki onbirinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen onbirinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.
Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." ifadelerine yer verildi.
Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen onbirinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.
Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." ifadelerine yer verildi.
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