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  • Son Güncelleme: 25.11.2019 12:36

ile onbirinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi

: Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onbirinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.

Onbirinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi
ndan yapılan açıklamada "Türk ve unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki onbirinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.



Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen onbirinci kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.



Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı." ifadelerine yer verildi.

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