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  • Son Güncelleme: 12.12.2019 11:41

: Bakanlık açıkladı: 5 /'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

...'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, ’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 /'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

5 YPG/PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı, 'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4, 'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 /'li teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesi kullanıldı.


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