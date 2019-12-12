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  • 12.12.2019 11:39
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 12:20

'da 'ya eşzamanlı operasyon! Yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi

'da, terör örgütü 'ya yönelik çok sayıda adrese düzenenlenen eşzamanlı operasyonda 271,5 kilo patlayıcı ile yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli de gözaltına alındı.

Diyarbakır'da PKK'ya eşzamanlı operasyon!

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince terör örgütü 'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında Kayapınar ilçesine bağlı bir köydeki 2 farklı noktada yapılan aramada 265 paket halinde 271 kilo 475 gram patlayıcı, 8 el bombası, 12 el yapımı roket, 11 roketatar mühimmatı, 13 roketatar mühimmatı sevk fişeği, 6 kaleşnikof silah, M-16 tüfek, 20 şarjör, 2 bin 117 fişek, 175 elektrikli kapsül, 52 Alpha fire 5 uzaktan kumanda, 15 elektronik devre, 3'er adet alıcı ve verici devre, dürbün, silah dürbünü, radyo, pusula, bıçak, uyku tulumu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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