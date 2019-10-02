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  • Son Güncelleme: 02.10.2019 23:00

'da çözülmeler sürüyor! 'ta 1 terörist teslim oldu

'ta 1 terörist teslim oldu. Valilikten yapılan açıklamada, / terör örgütü ile işbirliği içerisinde olan / terör örgütüne katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu; ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışması neticesinde Şırnak ili Habur Sınır Kapısında teslim alınmış ve İl Jandarma Komutanlığına getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

PKK'da çözülmeler sürüyor! Teslim oldu...

'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 1 terörist teslim oldu.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının aileleri ile görüşülerek çocuklarının güvenlik güçlerine teslim olmasını sağlamak maksadıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda kandırılarak PKK/KCK terör örgütü ile işbirliği içerisinde olan THKP-C/MLSBP terör örgütüne katıldığı tespit edilen 1 örgüt mensubu; ailesi ve kendisiyle yürütülen ikna çalışması neticesinde Şırnak ili Habur Sınır Kapısında teslim alınmış ve İl Jandarma Komutanlığına getirilmiştir" denildi.

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