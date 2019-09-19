PKK'da çözülme! Topluca teslim oldular!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından devam eden Pençe-3 harekatı terör örgütü PKK'da çözülmeleri artırdı.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan barınaklarından kaçmayı başaran 4'ü kadın 6 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.
Teröristler, ifadeleri alınmak üzere Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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