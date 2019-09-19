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  • 19.09.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 11:55

'da çözülme! Topluca teslim oldular!

nin hain terör örgütü 'ya karşı yaptığı operasyonlar örgütte çözülmeleri arttı. 'ın ilçesinde 4'ü kadın 6 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK'da çözülme! Topluca teslim oldular!

tarafından devam eden Pençe-3 harekatı terör örgütü 'da çözülmeleri artırdı.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın 'ta bulunan barınaklarından kaçmayı başaran 4'ü kadın 6 terörist, Habur Kara Hudut Kapısı'na gelerek güvenlik güçlerinde teslim oldu.

Teröristler, ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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