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  • Son Güncelleme: 12.12.2019 11:27

Akılalmaz olay! 81 ilde gezip vatandaşı dolandırdı!

’nin 81 ilinde birçok üniversite ve hastaneyi gezip kardeşini kendi oğlu gibi tanıtarak ‘çocuğum lösemi hastası’ yalanıyla para toplayan 34 yaşındaki Rıdvan K. ’da polisler tarafından yakalandı.

Akılalmaz olay! 81 ilde gezip vatandaşı dolandırdı!

Farklı kentlerde çok sayıda üniversite ve hastaneyi dolaşarak kendisini mağdur gibi gösterip para isteyen ve bu yolla büyük miktarda kazanç sağlayan Rıdvan K., Gıda Mühendisliği Bölümü ile Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servisi'ne hasta yakını gibi giderek oradaki kişilerden para istedi. Rıdvan K.'nin yardım istediği kişilerden biri, şüphelenip polisi aradı. Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Rıdvan K.'yi üniversiteye gelerek gözaltına aldı.

KARDEŞİNİ 'LÖSEMİ' DİYE TANITMIŞ
Polisin yaptığı araştırmada, bekar olan ve çocuğu olmayan Rıdvan K.'nin, 12 yaşındaki kardeşini lösemi hastası oğlu olduğunu iddia edip, il il gezerek binlerce lira topladığı ortaya çıktı. 2014'ten itibaren kendini mağdur hasta yakını gibi gösterip, gazetelerde çıkan haber kupürlerini üniversite ve hastanelerin acil servislerine gelenlere gösteren Rıdvan K.'nin, oğlunun tedavisi için 2 bin 500 liraya ihtiyacı olduğunu anlatarak dolandırıcılık yaptığı anlaşıldı. 'nin 81 ilinde 300 üniversite ve hastaneye giriş ve çıkış kaydı olan Rıza K.'nin, sadece 8 kez eczaneden ilaç aldığı da belirlendi.

HESAPLARINA EL KOYULDU
Rıdvan K.'nin üzerinden bin 29 lira nakit para ve kendisiyle ilgili yaptırdığı haberlere ait gazete kupürleri de çıktı. 'da yaşadığı öğrenilen Rıdvan K.'nin, 5 ayrı dolandırıcılık, 2 ayrı hırsızlıkla birlikte 'uyuşturucu ticareti' ve 'kasten adam yaralama' gibi suçlardan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi. Polisin, Rıdvan K.'ye ait hesaplarda bulunan paraya el konularak, kamuya aktarılması konusunda savcılığa başvurduğu bildirildi. Rıdvan K., emniyetteki sorgusunda paraya ihtiyacı olduğunu ve bundan dolayı bu işi yaptığını, ayrıca kardeşinin sağlık kontrolü için hastaneye geldiklerini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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