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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 09:01

'li başkan ’dan skandal uygulama! Maaş vermediği işçinin suyunu kesti

’li Başkanı ’dan skandal uygulama. Karalar, 2 aydır maaş vermediği belediye çalışanlarından, larını ödeyemeyenlerin sularını kesti.

CHP'li başkandan skandal uygulama!

si'nin aralık ayı meclis toplantısının birinci oturumunda gündem dışı söz alan 'li Abdullah Kaçar, belediyede çalışan işçilerin iki aydır maaşlarını alamadıklarını ve bu yüzden larını ödeyemedikleri için ASKİ tarafından sularının kesildiğini söyledi. Bu durum meclis üyeleri tarafından tepkiyle karşılandı.

"KESİN DEDİM"
İşçilerin taleplerini ilettiğini ifade eden Kaçar, "En azından maaşını vermediğimiz bu işçilerin sularını kesmeyelim. Psikoloji baskı olduğu için söylemeye korktukları için bana söylediler" derken, Büyükşehir Belediye Başkanı , "Evet, borçlarını ödemeyenlerin maaşından kesin dedim. O da 3-4 ay su parası ödemeyen arkadaşların çalışıyorsa, geliri varsa ödesin dedim. Öyle bir ihbar varsa dikkate alırız" yanıtını verdi.

"BEN BECEREMEDİM"
Bu arada 'nın işçi çıkışlarıyla ilgili tazminatlarının ve iki aylık maaşlarının ödenmediğini dile getirmesi üzerine Başkan Zeydan Karalar, "Bunlar bizim isteyerek yaptığımız işler değil. Buna inanmanızı istiyorum. Çıkıyorsunuz konuşuyorsunuz işte. Hadi para basın verin. Ben beceremedim siz becerin" diye konuştu.

'A SINIFI' AYIBI KABUL ETTİ
'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sadece bazı Adanalı ünlülere yer verilen ve "A sınıfı" başlığı ile asılan afişler için özür diledi. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'nın son belediye meclis toplantısında skandal afişle ilgili gündem dışı söz alarak meclis adına özür dilemesi sonrasında Karalar da açıklama yapmak zorunda kaldı. Karalar, "Burada biri özür dileyecekse o da benim, bu konuda kırdıklarımız varsa hepsinden özür dileriz" şeklinde konuştu.

SABAH

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