Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 19.11.2019 08:33
  • Son Güncelleme: 19.11.2019 08:37

'li belediye işçilerini villasında çalıştırdı

31 Mart'ta seçilen 'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı , büyük bir skandala daha imza attı. Karalar'ın maaşı belediye tarafından ödenen işçileri kendi villasının peyzaj işlerinde çalıştırdığı ortaya çıktı. CHP'li başkan bir süre villasında çalıştırdığı işçilerden Can Küpelioğlu'nu belediyedeki işinden kovdu. Olaya ait fotoğraflar ve belgeler ortaya çıktı.

CHP'li başkan belediye işçilerini villasında çalıştırdı

Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 yıldır şoför olarak çalışan Can Küpelioğlu, bir süre önce 'li 'ın Çukurova İlçesi Karahan Mahallesi'nde bulunan villasında diğer arkadaşlarıyla birlikte peyzaj çalışmalarına götürüldü. Burada villanın bahçesine çiçek ve ağaçlar diken Küpelioğlu'nun kısa süre sonra işine son verildi. Küpelioğlu, Karalar'ın eşi Nuray Karalar'a söyledi. Bunun üzerine tekrar işe alındı. Müdürlükteki şoförlük görevine devam eden bir çocuk babası Küpelioğlu, 11 Kasım'da ulaşım dairesi tarafından gönderilen yazıda iş akdinin fesih edildiğini öğrenince şok oldu.

Soluğu Karalar'ın evinde alan ve tekrar Nuray Karalar ile görüşmek isteyen Küpelioğlu, iddiaya göre görevliler tarafından tehdit edilerek gönderildi. Küpelioğlu bu kez başkanın eşinin görev yaptığı okula gitti. Nuray Karalar'a tekrar işten çıkarıldığını söyledi. Ancak başkanın eşi "Benim yapacak bir şeyim yok artık" cevabını verdi.

VİLLASINDA ÇALIŞTIRIYOR
Kendisine gönderilen yazıda belediyedeki işçi fazlalığından dolayı işine son verildiğini ifade eden Küpelioğlu, "Villasında diğer arkadaşlarla birlikte canla başla çalıştık. İki kez beni işten çıkardı. Daha önce eşinin devreye girmesiyle tekrar işe alındım ancak bir hafta önce tekrar işime son verildi. Benimle birlikte 90 kişiyi daha işten çıkardılar. Adaletten bahsediyorlar ama belediyenin işçileri villasında çalıştırıyorlar. İçeride 2.5 aylık maaşım duruyor. Ayrıca tazminatımı ödemediler. Kredi borcum var ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Sadece ben değil diğer arkadaşlarım da aynı durumda ve perişan haldeler" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li Zeydan Karalar belediye işçilerini villasında çalıştırdı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri