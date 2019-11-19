Adana Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 yıldır şoför olarak çalışan Can Küpelioğlu, bir süre önce CHP'li Zeydan Karalar'ın Çukurova İlçesi Karahan Mahallesi'nde bulunan villasında diğer arkadaşlarıyla birlikte peyzaj çalışmalarına götürüldü. Burada villanın bahçesine çiçek ve ağaçlar diken Küpelioğlu'nun kısa süre sonra işine son verildi. Küpelioğlu, Karalar'ın eşi Nuray Karalar'a söyledi. Bunun üzerine tekrar işe alındı. Müdürlükteki şoförlük görevine devam eden bir çocuk babası Küpelioğlu, 11 Kasım'da ulaşım dairesi tarafından gönderilen yazıda iş akdinin fesih edildiğini öğrenince şok oldu.

Soluğu Karalar'ın evinde alan ve tekrar Nuray Karalar ile görüşmek isteyen Küpelioğlu, iddiaya göre görevliler tarafından tehdit edilerek gönderildi. Küpelioğlu bu kez başkanın eşinin görev yaptığı okula gitti. Nuray Karalar'a tekrar işten çıkarıldığını söyledi. Ancak başkanın eşi "Benim yapacak bir şeyim yok artık" cevabını verdi.

VİLLASINDA ÇALIŞTIRIYOR

Kendisine gönderilen yazıda belediyedeki işçi fazlalığından dolayı işine son verildiğini ifade eden Küpelioğlu, "Villasında diğer arkadaşlarla birlikte canla başla çalıştık. İki kez beni işten çıkardı. Daha önce eşinin devreye girmesiyle tekrar işe alındım ancak bir hafta önce tekrar işime son verildi. Benimle birlikte 90 kişiyi daha işten çıkardılar. Adaletten bahsediyorlar ama belediyenin işçileri villasında çalıştırıyorlar. İçeride 2.5 aylık maaşım duruyor. Ayrıca tazminatımı ödemediler. Kredi borcum var ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Sadece ben değil diğer arkadaşlarım da aynı durumda ve perişan haldeler" diye konuştu.