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  • Son Güncelleme: 11.12.2019 08:23

Son dakika: 'da 'ye şafak operasyonu

’da Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında yürütülen operasyonda aralarında polis ile aktif görev yapan kadın doktorun da bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti düzenlenen operasyonla bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarından 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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