Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarından 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarından 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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