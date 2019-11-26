Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işçi alacaklarını gündeme getiren AK Parti Grup Başkan vekiline verdiği cevapta, "Benim yoktan var etme gücüm yok. Sizin varsa söyleyin bana, memnun oluruz" dedi.

MAAŞ ÖDEME SIKINTISI

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar, Katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından açıldı.

Gündem dışlı konuşmalarda ilk sözü alan AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, belediye çalışanlarının maaşlarının ödenmesi konusunda bir planlama ve çalışmanın yapılıp yapılmadığını sordu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, verdiği cevapta, "İşçi dostu olan, emekçinin yanında ola, işçinin neredeyse her yasal hakkını veren bizlerin dışında da emekçinin yanında olmasından mütevellit sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

"HİÇ OLMAZSA YARIM MAAŞ ÖDEYELİM DEDİK"

Karalar, şöyle devam etti:

"Sizin de çalışanın yanında olmanız bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Biz de bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz, her mecliste de açıklıyoruz. En kısa sürede sonuçla ilgili mecliste bir konuşma yapacağım ama geçende bu mecliste açıkladım. Bizim 22 milyon lira çıplak net maaş ödememiz var, giydirilmiş 40 milyondur. Zaten vergi ve SSK ödenemiyor. 18 milyon bir para geldi maliyeden. Ve yaklaşık 12 milyon lira da daha önce kullanılmış krediden dolayı da ve gecikmiş olduğu içinde Vakıflar Bankası 12 milyon lira kesti. Biz ise bankaya rica minnet hiç olmazsa yarısını kesin, hiç olmazsa yarım maaş ödeyelim dedik. Benim yoktan var etme gücüm yok.

Sizin varsa söyleyin bana, memnun oluruz. Bu işi buranın koşulları ile çözeceğiz. Bugün 4 bankaya gittim, bir sonuç alırız inşallah. Almazsak ne yaparız? Onunla ilgili bir çalışmamız var, o işi bitirmeden söylemeyeyim, çünkü net olması gerekiyor. İnşallah bu ay Maliyeden 50-60 milyon lira para gelir de öderiz. Ama muhtemelen bizim arkadaşlarımızın bana verdiği bilgilere göre 15-16 milyon lira para gelecek, bir maaşa bile yetmiyor. Keşke hepsini verebilsek. Bankalar paralara gelir gelmez el koyuyor, çünkü gecikmeler var. Bankalarla konuşuyoruz, inşallah bir sonuca varırız"" dedi.