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  • 29.11.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:18

'li Belediye Başkanı 'a tepki yağıyor!

Belediyesi’nin ’li Başkanı ’ın için kentin birçok yerine yerleştirdiği afişlerde parti ayrımcılığı yapması büyük tepkilere neden oldu. da "Listede ağırlıklı olarak sol görüşe yakın isimler yer almış. Hepimizin çok sevdiği ve daha birçok isim panoda yok. Ayrımcılık yapıldığı bariz belli oluyor” ifadelerini kullandı.

Zeydan Karalar'a tepki yağıyor!

'li Belediye Başkanı 'ın 'nde A sınıfı dediği "lı ünlüler" afişinde kentin yetiştirdiği birçok değerli isme yer vermemesinin yankıları sürüyor. Ünlüler üzerinden onların yetiştirdiği öğretmenlere teşekkür eden Karalar'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Adanalı sanatçı , o afişte yer almaması üzerine "Her kesimin sanatçısıyım. Adanalı en önde gelen sanatçılardan birisiyim. Eğitimimi orada aldım, 12 yıl öğretmenlik yaptım. Listeye benim adımı koysalardı güzel olurdu, canları sağ olsun. Bu benim değil onların ayıbıdır" dedi. Ayrımcılık içeren afişle ilgili sosyal medyada Karalar'a tepki yağdı. Adanalı fotoğraf sanatçısı Haluk Uygur şu paylaşımı yaptı: " hayatında hiç okula gitmedi yani bizim kastettiğimiz anlamda bir öğretmeni yok... 'in haşarılığı nedeniyle öğretmenleri onun elinden çok çekti. İçlerinde hiç öğretmeni olmamış veya öğrenciliği sırasında öğretmenine çok çektirmiş olan ünlülerimizin olduğu listede kendisi de bir öğretmen olan gibi ünlülerimiz ise yok."

Adanalı yazar aynı zamanda öğretmen olan merhum Muzaffer İzgü'nün oğlu de A sınıfı değerlendirme ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Kendisinin de emekli öğretmen olduğunu söyleyen Ahmet Şahin İzgü, "A sınıfı diye bir ayırım yapılmış. Babamı her halde B sınıfı kategorisinde değerlendirecekler. Unutulmuş olabileceğini düşünüyorum. Çok önemsemedim, ama üzüldüm. Adana'nın yetiştirdiği böyle önemli değerlerin unutulmaması gerekir. Ayırım yapılmaması gerekirdi" dedi.

SİYASİLERDEN TEPKİ
Başkan Karalar'a siyasilerden de tepki geldi. AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı "Hangi niyetle asıldığını bilmiyorum. insanları A sınıfı, B sınıfı gibi ayrım yapmak çok doğru yaklaşım değil" diye konuştu.
da "Listede ağırlıklı olarak sol görüşe yakın isimler yer almış. Hepimizin çok sevdiği ve daha birçok isim panoda yok. Ayrımcılık yapıldığı bariz belli oluyor. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Adana'nın öz evlatları arasında ayrımcılık yapması çok yanlış" dedi.
Öte yandan vatandaşlardan da afişe ayrımcılık tepkisi geldi. (Sabah)

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