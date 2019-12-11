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  • 11.12.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 15:39

ile yapılan anlaşma panik yarattı: 'ye karşı birleştiler

 ile  arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat bölgedeki birçok ülkede adeta panik yarattı. Rum Savunma Bakanlığı, ve ile birlikte yarın ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı.

Libya ile yapılan anlaşma panik yarattı

ile arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından yapılacağı açıklanan tatbikat, kara sularında icra edilecek.

ANKARA'YA MESAJ: HAZIRIZ
Öte yandan da, Doğu Akdeniz'de devriye görevi yapan savaş gemisini Güney Kıbrıs'a gönderdi.

Martinengo adlı fırkateyn Larnaka Limanı'na demirledi.

Rum medyası da, İtalyan Gazetesi La Repubblica'nın haberini öne çıkardı.

Habere göre gazeteye konuşan İtalyan yetkililer, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" dedi.

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