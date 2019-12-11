Başkan Erdoğan, ırkçı jüriyi bombaladı: Nobel kendini bitirmiştir. Bu utanç vericidir. Rezalettir.
Biz bu tür bir şeyi kabul edemeyiz. Ödülü bana verseler de almam.
2015 NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ SAHİBİ AZİZ SANCAR: Srebrenitsa Şehitlerinin tabutlarının fotoğrafını ofisime astım.
Peter Handke, Kraliyet ailesinin de katıldığı Stockholm'deki törenle tartışmalı ödülü aldı.
TEK ÖNDERİMİZ PEYGAMBERİMİ
Başkan Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen programa katıldı. Öğrencilerin sorularını cevapladı:
Geçmişten bugüne, tek önderimiz, rehberimiz sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa'dır. Adaletin temsilcisi Hazreti Ömer var.
Selçuklu ve Osmanlı'da da liderlerimiz var. Cumhuriyetimiz'in kuruluşunda Gazi'nin önemi var. Bunlar dönemlerine damga vurmuşlardır.
Talep olursa Libya'ya asker gönderebiliriz. Zaten önümüzde de herhangi bir engel söz konusu değildir.
Nobel tamamen ideolojik ve siyasi davranan bir kurumdur. Zalime ödül vermekle zulüm ile ortak hareket etmiştir. Ödül bana verilse almam...
Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları ödülde tartışılacak hiçbir şey yok. Eyvallah biz de alkışlarız. Ama kalkıp teröristleri Nobel'e layık görürseniz bunu tanımayız.
ÖĞRENCİLERE MÜJDE
Öğrencilerin KYK borcu gündemimizde... Bütçe görüşmelerinden sonra öğrencilerimizin lehine bir adım atacağız.
Erdoğan, Meksika Ankara Büyükelçisi Hernaandez ve eşi Sultan 2. Abdulhamit'in torunu Mediha Osmanoğlu'nu kabul etti.
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