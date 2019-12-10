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  • Son Güncelleme: 10.12.2019 15:21

Başkan Erdoğan'a beğendiği liderler soruldu! Tek bir isim söyledi!

Başkan , kapsamında düzenlenen etkinlikte "Dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimler?" sorusuna "Bizim için önder, rehber diye baktığımız zaman geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz sevgili Peygamberimizdir." cevabını verdi.

Başkan Erdoğan'a beğendiği liderler soruldu! Tek bir isim söyledi!

, kapsamında düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" etkinliğine katıldı. Etkinlik açılışında kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı, "Batının geçmişi en ağır ihlalleriyle doludur. Terörle mücadelemizi insan hakları diye eleştirenlerin geçmişi soykırımla dolu. Halbuki bizim böyle bir ayıbımız yok" ifadelerini kullandı.

Daha sonra programa katılan gençlerin sorularına geçildi.

EN BEĞENDİĞİ LİDERLER SORULDU

Soru-cevap kısmı şöyle:

Cumhurbaşkanı olma yolunda olmazsa olmaz nelerdir? Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?

Hak, hukuk, adalet... Bizim olmazsa olmazımız kavramlarımızdır. İşin tabii ekonomik boyutu da var. Alınan mesafeler çok açık ortada. İstediğimiz Türkiye'yi dünyada ilk 10'un içine sokmak.

Dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimler? Sizin zihin dünyanızı inşa etmenizde örnek aldığınız düşünürler, mütefekkirler kimlerdir?

Bizim için önder, rehber diye baktığımız zaman geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz sevgili Peygamberimizdir.

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