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Başkan Erdoğan'la telefonda görüşmüştü... Hatice Ceylan, PKK'dan kurtarılan oğluna kavuştu!

Diyarbakır'da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, 4 yıllık hasretin ardından evlatlarıyla kucaklaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

10.12.2019 17:17 - Son Güncelleme: 10.12.2019 17:17
Başkan Erdoğan'la telefonda görüşmüştü... Hatice Ceylan, PKK'dan kurtarılan oğluna kavuştu!

Merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce, 8 Ekim'de 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer için oturma eylemine katılan ve gece aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan anne Hatice Ceylan ve eşi, oğulları Cafer'i görebilmek için ellerinde fotoğrafı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi.

Başkan Erdoğan'la telefonda görüşmüştü... Hatice Ceylan, PKK'dan kurtarılan oğluna kavuştu!


Cafer ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüşen Ceylan çifti, evlatlarını bağrına bastı.

Başkan Erdoğan'la telefonda görüşmüştü... Hatice Ceylan, PKK'dan kurtarılan oğluna kavuştu!


Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Ceylan, 4 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu oğlunun elini sıkı sıkı tuttu, gözyaşı döktü.

Başkan Erdoğan'la telefonda görüşmüştü... Hatice Ceylan, PKK'dan kurtarılan oğluna kavuştu!


Başkan Erdoğan, 2000 doğumlu olan ve 2015 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Cafer Ceylan'ın annesi Hatice Ceylan ve babası Abdülkadir Ceylan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Başkan Erdoğan'la telefonda görüşmüştü... Hatice Ceylan, PKK'dan kurtarılan oğluna kavuştu!


Anne Ceylan'ın "Allah razı olsun, devletimizi inşallah başımızdan eksik etmesin, Rabbim polisimize, askerimize yardımcı olsun inşallah, güç, kuvvet versin." ifadeleri üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amin, gerek Süleyman Bey'den gerek bütün polis kardeşlerimizden, asker kardeşlerimizden Allah razı olsun. Eninde sonunda hamdolsun evladınıza inşallah kavuşuyorsunuz. Allah mutluluğunuzu da daim eylesin inşallah." karşılığını verdi.

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