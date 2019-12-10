Başkan Erdoğan'la telefonda görüşmüştü... Hatice Ceylan, PKK'dan kurtarılan oğluna kavuştu!
Diyarbakır'da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, 4 yıllık hasretin ardından evlatlarıyla kucaklaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Cafer Ceylan'ın ailesiyle telefonda görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
Merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce, 8 Ekim'de 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer için oturma eylemine katılan ve gece aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan anne Hatice Ceylan ve eşi, oğulları Cafer'i görebilmek için ellerinde fotoğrafı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi.
Anne Ceylan'ın "Allah razı olsun, devletimizi inşallah başımızdan eksik etmesin, Rabbim polisimize, askerimize yardımcı olsun inşallah, güç, kuvvet versin." ifadeleri üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amin, gerek Süleyman Bey'den gerek bütün polis kardeşlerimizden, asker kardeşlerimizden Allah razı olsun. Eninde sonunda hamdolsun evladınıza inşallah kavuşuyorsunuz. Allah mutluluğunuzu da daim eylesin inşallah." karşılığını verdi.