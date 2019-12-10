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Meksika Büyükelçisi Hernandez, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu | Dikkat çeken II. Abdülhamit detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul etti. Erdoğan, kabulde, Büyükelçi Hernandez'in eşi ve aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ile bir süre sohbet etti.

10.12.2019 19:03 - Son Güncelleme: 10.12.2019 19:18
Meksika Büyükelçisi Hernandez, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu | Dikkat çeken II. Abdülhamit detayı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul etti.

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Meksika Büyükelçisi Hernandez, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu | Dikkat çeken II. Abdülhamit detayı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Hernandez, Erdoğan'a güven mektubunu sundu.

Meksika Büyükelçisi Hernandez, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu | Dikkat çeken II. Abdülhamit detayı

Hernandez'in, eşi Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Meksika Büyükelçisi Hernandez, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu | Dikkat çeken II. Abdülhamit detayı

Başkan Erdoğan, kabulde, Büyükelçi Hernandez'in eşi ve aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ile bir süre sohbet etti.

Meksika Büyükelçisi Hernandez, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu | Dikkat çeken II. Abdülhamit detayı

Türkiye'nin Meksika Büyükelçiliği ile yakın ilişki içerisinde bulunan ve az Türkçe bilen Mediha Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı mensupları ve II. Abdülhamit ile ilgili Türkiye'de düzenlenen anma törenlerine de katılmıştı.

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