Meksika Büyükelçisi Hernandez, Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sundu | Dikkat çeken II. Abdülhamit detayı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul etti. Erdoğan, kabulde, Büyükelçi Hernandez'in eşi ve aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ile bir süre sohbet etti.
10.12.2019 19:03
- Son Güncelleme: 10.12.2019 19:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez'i kabul etti.
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