Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Düzce, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 11 Aralık Meteoroloji hava durumu uyarıları...

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu ile Antalya çevrelerinde şiddetli (51-100 kg/m2), Antalya il merkezi ve batı kıyılarında aşırı (100 kg/m2 üzeri) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA ÖĞLE SAATLERİNE DİKKAT

Meteoroloji, İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, sabah saatlerinde yer ye puslu ve sisli havanın hakim olacağını bildirdi.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek ve önemli bir değişiklik olmayacak.

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