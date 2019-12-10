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  • 11.12.2019 01:12
  • Son Güncelleme: 11.12.2019 01:41

Son dakika: 'nde korkutan deprem! Son depremler

'de yaşanan depremin ardından son dakika haberine göre 'nde 00.58'de bir deprem meydana geldi. depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.

'nin Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de Ege Denizi'nde Girit Adası'nın kuzey doğusu ile Kasos Adası'nın güney batısı açıklarında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 22 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 158 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.12.11 00:58:28 35.4003 26.5023 30.4 -.- 5.3 5.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.11 00:46:29 39.4527 27.9100 9.6 -.- 1.7 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 00:40:30 39.4540 27.9268 7.9 -.- 2.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 00:25:29 39.4588 27.9118 8.2 -.- 1.3 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 00:23:36 39.4662 27.9160 7.3 -.- 2.0 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 00:21:54 39.4388 27.9008 13.7 -.- 1.6 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.11 00:01:11 39.4387 27.9485 10.0 -.- 2.1 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:59:34 39.4558 27.9962 10.6 -.- 1.6 -.- AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:58:34 39.4473 27.9082 11.2 -.- 2.3 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:56:23 39.4562 27.9055 7.8 -.- 2.6 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:55:19 39.4733 27.9480 7.1 -.- 2.5 -.- YESILDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:50:16 39.4518 27.8917 9.0 -.- 2.0 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.10 23:49:13 39.4390 27.9393 5.4 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel

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