Ege Denizi'nin Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.58'de Ege Denizi'nde Girit Adası'nın kuzey doğusu ile Kasos Adası'nın güney batısı açıklarında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin yaklaşık 22 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 158 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.12.11 00:58:28 35.4003 26.5023 30.4 -.- 5.3 5.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel2019.12.11 00:46:29 39.4527 27.9100 9.6 -.- 1.7 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel2019.12.11 00:40:30 39.4540 27.9268 7.9 -.- 2.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel2019.12.11 00:25:29 39.4588 27.9118 8.2 -.- 1.3 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel2019.12.11 00:23:36 39.4662 27.9160 7.3 -.- 2.0 -.- TASKOY-(BALIKESIR) İlksel2019.12.11 00:21:54 39.4388 27.9008 13.7 -.- 1.6 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel2019.12.11 00:01:11 39.4387 27.9485 10.0 -.- 2.1 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel2019.12.10 23:59:34 39.4558 27.9962 10.6 -.- 1.6 -.- AKYAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel2019.12.10 23:58:34 39.4473 27.9082 11.2 -.- 2.3 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel2019.12.10 23:56:23 39.4562 27.9055 7.8 -.- 2.6 -.- BAYAT-(BALIKESIR) İlksel2019.12.10 23:55:19 39.4733 27.9480 7.1 -.- 2.5 -.- YESILDERE-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel2019.12.10 23:50:16 39.4518 27.8917 9.0 -.- 2.0 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel2019.12.10 23:49:13 39.4390 27.9393 5.4 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel