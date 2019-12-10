Şehir Üniversitesi krizi patlak verdiğinde Ahmet Davutoğlu, okulun yönetiminde yer almadığını ve üniversiteyle bir ilişkisinin olmadığını iddia etmişti. Ancak durum hiç de öyle değil.

ORGANİZATÖR DAVUTOĞLU'NUN KIZI

Ahmet Davutoğlu'nun kızı Hacer Bike Davutoğlu, Şehir Üniversitesi kriziyle bizzat ilgileniyor. Hatta öyle ki bildirileri bizzat kendisi hazırlıyor, durum raporları çıkarıyor ve kamuoyu desteği sağlamak için organizasyonlar yapıyor.





Hacer Bike Davutoğlu'nun kullandığı mail adresi de şehir üniversitesi uzantılı.



Hacer Bike Davutoğlu, üniversitede geçtiğimiz günlerde 150 öğrenciyle yürüyüş eylemi gerçekleştirdi. Davutoğlu'nun kızı şehir hepimizin etiketiyle de imza kampanyası yürütüyor.





CHP ZİYARETE KOŞTU

Şehir Üniversitesi'ne geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ziyarette bulunmuştu. Onun hemen ardından okula desteğe giden grup ise ÖzgürDer ismiyle bilinen grup oldu. Bu ziyaretler üniversite öğretim görevlilerini de rahatsız etti. Daha önce 'bildiriye' imza atan öğretim görevlilerinin yüzde 90'ı ziyaretler sonrası imzalarını geri çektiler.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDDİALARI

7000 bin öğrencinin kayıtlı olduğu Şehir Üniversitesi'ne ilişkin bir çok iddia ortalıkta dolaşıyor. Bunların büyük kısmı da Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Dinçer'e ilişkin.





Dinçer'in YÖK'ü ziyaretinde başkan ile kavga ettiği ve 'Bu işi çözeceksiniz, devran döncek hesap vereceksiniz' dediği söyleniyor.

Üniversitedeki ihalelere ilişkin de söylentiler var. Bir yastık alım ihalesinde maliyeti 20 lira olan yastıklar yerine 'ahbap'tan olsun denilip 50 liradan yastık alınıyor. Maddi krizde olduğu söylenen üniversitenin bir yıllık araç kiralama bedeli ise tam 20 milyon TL.