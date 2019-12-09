İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un o yazısı...



Kullanım hakkı sizde olan evinizin bir odasını arkadaşınıza kalması için geçici olarak tahsis etseniz. Ardından arkadaşınız siyasi nüfuzunu kullanıp evinizin odasının mülkiyetini üzerine geçirse...







Yetinmeyip tapuyla kamu bankasından kredi çekse. Geri öderken de çamura yatsa... Borçlular sizin kapınızı çalsa... Daha bitmedi... Sonra da hakkınızı arayınca yavuz hırsız gibi üste çıkıp, "dün bana evini açıyordun ama" deyip sizi vefasızlıkla suçlasa?



Bu durumda ne yapardınız?



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