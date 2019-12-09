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  • Son Güncelleme: 09.12.2019 10:07

üzerinden "ajitasyon" yapan Davutoğlu'na zor soru

Son günlerde ve ekibi, üzerinden ajitasyon odaklı bir kampanya yürütüyordu. Başkan Erdoğan'ın da "Halk Bank'ı dolandırıyorlar" sözleriyle dikkat çektiği kampanyayı Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok bugünkü köşesine taşıdı. Altınok, "Borçlular sizin kapınızı çalsa, sonra da hakkınızı arayınca yavuz hırsız gibi üste çıksa siz olsaydınız ne yapardınız?" dedi.

Davutoğlu'na zor soru

İşte Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok'un o yazısı...

Kullanım hakkı sizde olan evinizin bir odasını arkadaşınıza kalması için geçici olarak tahsis etseniz. Ardından arkadaşınız siyasi nüfuzunu kullanıp evinizin odasının mülkiyetini üzerine geçirse...



Yetinmeyip tapuyla kamu sından kredi çekse. Geri öderken de çamura yatsa... Borçlular sizin kapınızı çalsa... Daha bitmedi... Sonra da hakkınızı arayınca yavuz hırsız gibi üste çıkıp, "dün bana evini açıyordun ama" deyip sizi vefasızlıkla suçlasa?

Bu durumda ne yapardınız?

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