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  • Son Güncelleme: 10.12.2019 17:57

'Diyarbakır'a gideceğim' diyen 'in sözünün üzerinden 94 gün geçti

Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı önünde PKK tarafından kaçırılan evlatlarını bekleyen ailelerin nöbeti yarın 100. gününe giriyor. ailelere destek verdiğini ve Diyarbakır'a gideceğini açıklamıştı. Bu sözün üzerinden 94 gün geçti.

Diyarbakır anneleri destek beklerken Haluk Levent bakın nerede!

Çocukları HDP aracılığıyla dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'daki eylemi yarın 100. gününü dolduruyor.

Bir süre çekimser kaldıktan sonra, mağdur ailelere olan desteğini eylemin 5. gününde dile getiren şarkıcı , Diyarbakır'a gitmek istediğini açıklamıştı.

Haluk Levent yaptığı açıklamada "En yakın zamanda Diyarbakır'a gideceğimi belirttiğim halde hala "neden gitmiyorsun?" "neden bu tür sorunları da çözmüyorsun?" diye ağır baskı altındayım. Elbette sorun, acı, hepsi bizimdir.. Sorunun boyutları da malum. Ancak Diyarbakır'a gitmemek ne demek? Tabii ki gideceğim!" demişti.

VERDİĞİ SÖZÜN ÜZERİNDEN 94 GÜN GEÇTİ

Verdiği sözün üzerinden 94 gün geçen Haluk Levent, dün ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, bir işçi eylemine verdiği desteği açıkladı.

Diyarbakır Anneleri gözü yollarda Haluk Levent'i beklerken ünlü şarkıcının "Nerde bir işçi eylemi varsa gidin selam verin. İşçinin üç kuruşuna göz koyan paralarını vermeyenlere karşı olun. Bugün iyisinizdir ama yarın patronunuz tazminatınızı ödemeden sizi işten atabilir. Hangi dünya görüşünde olursanız olun ama birlik olun!" ifadelerini kullanarak farklı bir eyleme destek vermesi ailelerde hayal kırıklığına neden oldu.

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