Arsa tahsisini yapan benim. Malum zat (Ahmet Davutoğlu) Başbakan olunca mülkiyet devrine dönüştürdü. Yanında Ali Babacan, Mehmet Şimşek vardı.
Halk Bankası'na borçları 417 milyon lira... Teminat bile vermediler. Tezgah başka... Bunlar bankayı dolandırmaya çalışıyorlar. Hani dürüsttünüz?
Oyunu bozduk
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İstanbul İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda çok önemli açıklamalarda bulundu:
KENDİ nefsinin peşine düşen sadece kendi ajandasına, kariyerine odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Gurur abidesi olanlardan dava adamı olmaz.
BİZİ kendi kısır gündemlerinin içine düşürme tuzağına asla düşmemeliyiz. AK Parti gündem takip etmez gündem belirler. İstanbul Türkiye'nin kaderini belirlemede bir numaralı şehrimizdir. İstanbul'un nabzını iyi tutarsak zaten Türkiye'yi de yakalamış oluruz.
SON dönemde sürdürdüğümüz harekatlar ve Akdeniz'de attığımız adımlar ülkemize karşı adeta bir öfke patlamasına yol açtı.
SURİYE'DE devam etmekte olan süreç Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemlidir.
BİZE söyledikleri şu: Buradan ne zaman çıkacaksınız. Bizim de kendilerine söylediğimiz şu: Sizin orada ne işiniz var?
LİBYA arasında bir mutabakat metni imzaladık. Tabii burada oyun bozuldu. Bir tarafta da Yunanistan Güney Kıbrıs mısır zaman zaman da İsrail bir araya geliyor.
KUSURA bakmayın. Bir skandal hareket de yaptılar Yunanistan, Libya büyükelçisini deport etti. Ne kazandın.
DOĞAN'A TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Doğan Holding'in 60. yıldönümü için düzenlenen programa katıldı. Yaptığı konuşmada "Sayın Aydın Doğan'a, yaptığı hizmetler için ülkem ve milletim adına teşekkür ederim. Kendisinin 15 Temmuz darbe girişimine karşı ilkeli duruşunun da altını özellikle vurgulamak isterim. Hepimizin ortak sloganının 'önce Türkiye' olduğuna inanıyorum" dedi.
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