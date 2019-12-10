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  • Son Güncelleme: 10.12.2019 09:50

İşte hakkındaki saklanan gerçek!

Son günlerde gündemi üzerinden mağduriyet algısı yaratarak siyasi prim peşine düşen ve sırf siyari iktidarı suçlamak için arkasına takılan 'lilerin yalanları bir hayli meşgul ediyor. Üniversite hakkında bin bir yalan havada uçuşurken, yazarı krizin arkasındaki gerçekleri açıkladı.

İşte Şehir Üniversitesi hakkındaki saklanan gerçek!
yazarı , bugünkü yazısında Davutoğlu ve ekibinin üzerinden yaratmaya çalıştığı algıyı adeta ifşa etti. Övür, krizin ardındaki gerçekleri tek tek sıraladı.

İşte Övür'ün o ifadeleri:

Bedava alınan arsayı teminat gösteren üniversite, 'tan aldığı 370 milyon krediyi (nereye harcadıysa artık) son dönemde ödeyemeyince bugün tartışılan noktaya geldi. Peki, bunun sorumlusu iktidar mıydı? Davutoğlu hatta 'ye göre "evet". Oysa gerçeği tam 4 yıl önce o üniversiteye ciddi parasal destek vermekten vazgeçen işadamı anlatıyor:



"Üniversite yönetimindeki arkadaşların borçlanma konusunda sıkıntılı hareket ettiğini gördüm ve 'Dikkat edin!' diye uyardım."
Adam uyarmış. Ama bu uyarının Davutoğlu ve arkadaşları hatta CHP için bir anlamı yok. Onların tek derdi, siyasi iktidarı suçlayacak bir malzeme bulmak.

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