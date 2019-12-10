İşte Şehir Üniversitesi hakkındaki saklanan gerçek!

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında Davutoğlu ve ekibinin İstanbul Şehir Üniversitesi üzerinden yaratmaya çalıştığı algıyı adeta ifşa etti. Övür, krizin ardındaki gerçekleri tek tek sıraladı.
İşte Övür'ün o ifadeleri:
Bedava alınan arsayı teminat gösteren üniversite, Halkbank'tan aldığı 370 milyon krediyi (nereye harcadıysa artık) son dönemde ödeyemeyince bugün tartışılan noktaya geldi. Peki, bunun sorumlusu iktidar mıydı? Davutoğlu hatta CHP'ye göre "evet". Oysa gerçeği tam 4 yıl önce o üniversiteye ciddi parasal destek vermekten vazgeçen işadamı Murat Ülker anlatıyor:
"Üniversite yönetimindeki arkadaşların borçlanma konusunda sıkıntılı hareket ettiğini gördüm ve 'Dikkat edin!' diye uyardım."
Adam uyarmış. Ama bu uyarının Davutoğlu ve arkadaşları hatta CHP için bir anlamı yok. Onların tek derdi, siyasi iktidarı suçlayacak bir malzeme bulmak.
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
İşte Övür'ün o ifadeleri:
Bedava alınan arsayı teminat gösteren üniversite, Halkbank'tan aldığı 370 milyon krediyi (nereye harcadıysa artık) son dönemde ödeyemeyince bugün tartışılan noktaya geldi. Peki, bunun sorumlusu iktidar mıydı? Davutoğlu hatta CHP'ye göre "evet". Oysa gerçeği tam 4 yıl önce o üniversiteye ciddi parasal destek vermekten vazgeçen işadamı Murat Ülker anlatıyor:
"Üniversite yönetimindeki arkadaşların borçlanma konusunda sıkıntılı hareket ettiğini gördüm ve 'Dikkat edin!' diye uyardım."
Adam uyarmış. Ama bu uyarının Davutoğlu ve arkadaşları hatta CHP için bir anlamı yok. Onların tek derdi, siyasi iktidarı suçlayacak bir malzeme bulmak.
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.