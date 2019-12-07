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  • Son Güncelleme: 07.12.2019 17:55

'in katili 'un geçmişi kan dondurdu! Babası anneannesini dayısı babasını öldürmüş

'da 20 yaşındaki balerin 'i katleden ’un ailesiyle ilgili detaylara ulaşıldı. Katilin babası Hüseyin Arduç'un, kayınvalidesini öldürdükten sonra kayınbiraderi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Ceren'in katil zanlısı Özgür Arduç'un babasını öldüren dayısı, "Her şey babasından dolayı oldu. 5-6 yıl bakabildik. Yoksa biz onu büyütürdük." dedi.

Ceren'in katilinin geçmişi kan dondurdu!

'yi yasa boğan balerin , cinayetinin ardından ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Katilin babası, kayınvalidesini öldürdü, dayısı ise babasını öldürdü. Olayın detaylarını ise katilin dayısı anlattı.

BABASI DA DAYISI DA KATİL
Habertürk'ün haberine göre Ceren'in katil zanlısı 'un 'da yaşayan dayısı, yeğeninin bilinmeyen geçmişini ve ailesiyle ilgili detayları şu sözlerle anlattı: "Özgür Arduç'un babası Hüseyin, Özgür doğunca annesinden ayrıldı.

CEREN'İN KATİLİNDE ANTİ SOSYAL KİŞİLİK BOZUKLUĞU!
1989 yılında babası tekrar eve geldi, Özgür'ün babası kız kardeşimle yeniden birlikte olmak istediğini söyledi. Ateş edip annemi, kendi kayınvalidesini öldürdü.

"BEN DE ONU ÖLDÜRDÜM"
"İçeride yatıp çıktı. Çıkınca ben de onu öldürdüm. Ben de cezamı yatıp çıktım. Bu süreçte bu çocuğa (Özgür Arduç'a) sahip çıkma şansımız olmadı. Her şey babasından dolayı oldu. 5-6 yıl bakabildik. Yoksa biz onu büyütürdük."

"BABA ARDUÇ'UN TEK SUÇU DEĞİL"
Dayısı, Özgür Arduç'un babasının birçok suç işlediğini iddia etti. Dayı o iddialarını şu sözlerle dile getirdi: "Babası Türkiye'nin başına belaydı. Bunun babası kaç kere banka soydu, polis vurdu Ankara'da anarşistti vuruldu, yaralandı. Yani pek tekin adam değildi. Annemi vurdu, öldürdü ve biz 5 kardeş öksüz kaldık. Ben kendimi kaybettim ben de 'bunun çocuğunu vuracağım' dedim.

"BU ÇOCUĞU YETİMHANEYE VERİN"
Sonra hakime de aynısını söyledim hakim, "O çocuğa bir dokun seni yakarım" dedi Amasya'da. Ondan sonra ben babama, "ya bu çocuğu yetimhaneye ver ya da ben bunu öldüreceğim" dedim. Babam da götürüp yetimhaneye verdi. Benim de iki tane kızım var. Olayı duyunca çok üzüldüm. Bildiğin gibi değil. Allah kimsenin başına vermesin."

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