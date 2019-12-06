Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.12.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 16:43

i hakkında Çukur'u suçladı!

Toplumda görülen şiddet olaylarında televizyon dizilerinin etkisi olduğunu belirten , iyle ilgili televizyonlarda yayınlanan dizileri suçladı. Soylu, “Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok cinayet sinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu Ceren Özdemir cinayeti hakkında Çukur'u suçladı!

Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen 112 Acil Çağrı Merkezi Personeli Hizmet İçi Eğitim Programı'nda konuşan 'nun gündeminde yine diziler vardı.

"FİKRİ ALTYAPI OLUŞTURUYOR"
Yeni iletişimin, yaygın medya unsurlarıyla insanlardaki bir şeyleri kazanma hırsının artması veya topluma verilen yanlış mesajların gelişi güzel yapılan yayınların, suçlu profilini değiştirdiğine dikkati çeken Soylu, "Günlük hayatta şahit olduğumuz pek çok sinin aynısını yıllardan beri televizyon filmlerinde, dizilerde izliyorduk. Birilerini bir şekilde etkilediğini, yönlendirdiğini, onlardan akıl aldığını, bir fikri altyapı oluşturduğunu, kim inkar edebilir? Bunun üstüne bir de teknolojik yeniliklerin açtığı kaza ve suç alanları ekleniyor." diye konuştu.

DİZİLERİ SUÇLAMIŞTI
Öte yandan Bakan Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Çukur ve Sıfır Bir dizilerini suçlamış ve "lanet" diye tanımlamıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSüleyman Soylu Ceren Özdemir cinayeti hakkında Çukur'u suçladı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri