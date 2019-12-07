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  • Son Güncelleme: 07.12.2019 12:34

Son dakika: Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı

Son dakika haberine göre Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylandı.

Türkiye'den tarihi adım! Ve onaylandı

İstanbul'da 27 Kasım'da imzalanan "Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Akdeniz'de uluslararası hukuk kurallarından kaynaklanan tüm egemenlik haklarını ve/veya yetkilerini kullandığı deniz alanlarının, bütün ilgili faktörler göz önünde bulundurularak adil ve hakça sınırlandırılmasının yapılmasını kararlaştırdı.

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