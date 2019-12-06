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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 18:18

: Başkan Erdoğan'dan 'in ailesine taziye telefonu

haberine göre Başkan , Ordu'da oturduğu evin önünde kalbinden bıçaklanarak öldürülen 'in ailesini arayarak taziyelerini iletti.

Erdoğan'dan Ceren Özdemir'in ailesine taziye telefonu

Başkan , Ordu'da bir cinayete kurban giden 'in babası Yılmaz Özdemir ve annesi Güfer Özdemir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti. Başkan Erdoğan görüşmede Ceren Özdemir'in elim bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade etti, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

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