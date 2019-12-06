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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 15:50

, 'na katılmaktan vazgeçti

Yeni parti kurma peşindeki Davutoğlu ilk şokunu yaşadı. Emekli müftü ve eski milletvekili , ’nun kurmayı planladığı partinin kurucuları arasında yer almaktan vazgeçtiğini açıkladı.

İhsan Özkes, Ahmet Davutoğlu'na katılmaktan vazgeçti

Eski milletvekili Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'nun kuracağı partinin kurucuları arasında olmayacağını duyurdu.

Özkes, "Eski Başbakanlardan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucuları arasında idim. Ancak gördüğüm lüzum üzerine kurucular arasında yer almama kararımı Zatıalileri ile paylaştım" dedi.

ÜSKÜDAR'DA SEÇİLEMEMİŞTİ
Bir dönem Üsküdar Müftülüğü de yapan ve 2014 yerel seçimlerinde 'nin Üsküdar Belediye Başkanı adayı olan İhsan Özkes, seçilemeyince milletvekili olarak Meclis'e girmişti.

Özkes CHP'den istifa etttikten sonra adı bir dönem ile anılsa da hiçbir partiye üye olmamıştı.

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