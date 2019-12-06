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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 10:39

’in katili Cezaevine gönderildi

’da 20 yaşındaki genç ’i canice katleden katil zanlısı (35), güvenlik gerekçesiyle Cezaevine gönderildi.

Ceren Özdemir’in katili Şırnak Cezaevine gönderildi

'da 'in katili (35), güvenlik gerekçesiyle Cezaevine nakledildi.

Ceren Özdemir'i evinin önünde bıçaklayarak öldüren ve çıkarıldığı mahkeme tarafından "canavarca hisle adam öldürmek ve iki polisi yaralamak" suçlarından tutuklanarak Perşembe Efirli F Tipi Cezaevine gönderilen Özgür Arduç, geceyi tek kişilik hücrede geçirdi.

Özgür Arduç, güvenlik gerekçesiyle sabahın erken saatlerinde kara yolu ile götürülmek üzere yola çıkarıldı.

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