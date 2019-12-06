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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 10:40

Son dakika: Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre 'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdulhamit Gül, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Gül," Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır. Başsavcılığımız olayı tüm yönleriyle inceliyor. Açık cezaevleriyle ilgili bir çalışma yapılacak. Zanlının açık cezaevine alınması soruşturuluyor. Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır" dedi.

Abdulhamit Gül,'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Gül'ün açıklamasından öne çıkanlar:

Hukuk düzenimizin bu reformlarla daha ileriye ulaşması uygulamaların sahiplenmesiyle mümkündür. İyi kanun unutmayalım ki iyi uygulamalarla hayat bulur. Hatta iyi uygulama yasak oyuncuya yön vermeli daha yüksek standartlarda düzenleme yapılmasını teşbvik etmelidir.

Reform irademizin sahiplenilmesi ve düzenlemelerin iyi uygulanması halinde özgürlük ve güvenlik dengesi oluşacak, milletimizin adalet bekentisine uygun daha iyi yargısal işleyişler hayata geçirilecektir.

Yargının saygınlığının kararlarının saygınlığıyla mümkün olduğunu hepimiz biliyoruz. Yargıya güven kararlarına güven ile mümkündür. Çünkü yargı kararlarıyla konuşulur. Sadece davanın taraflarının değil adalet duygusunun ve kamu vicdanını tatmin eden, sağlam, anlaşılır ve tutarlı gerekçe yargının en kuvvetli iletişim dilidir. Çünkü yargı millete kararlarıyla seslenir. Olaydan kesin hükme kadar bütün bir yargı sürecinin tek hakemi millettir.

Öte yandan bugün bazı olaylarda özellikle sosyal medyada kamu vicdanının yanlış bilgilerle yönlendirildiğini de üzülerek söylemek istiyorum.

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