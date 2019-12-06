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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 12:32

Bakanlık duyurdu: Gürbulak 'nda 18.4 ton siyanür ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ’a gönderilmek üzere Gürbülak ’na gelen TIR, ihbar üzerine durduruldu. Yapılan incelemelerde TIR'ın içerisinde 18,4 ton siyanür ele geçirildi.

Gürbulak Sınır Kapısı'nda 18.4 ton siyanür ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'a gitmek üzere Gürbulak 'na gelen TIR, ihbar üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Aracın yükünün resmi belgelerde 'sodyum' olarak beyan edilmesine rağmen, 360 varilin üzerinde 'sodyum siyanür' ifadesinin bulunduğu tespit edildi.

Bunun üzerine aracın etrafında çevre ve insan sağlığına tehdit oluşturmamak üzere gerekli güvenlik önlemleri alındı. Özel kıyafetler giyen uzmanlar tarafından araçta taşınan maddeden numune alındı.

Bakanlığa bağlı uluslararası akreditasyon sahibi laboratuvarda gerçekleştirilen analizler sonucunda yükün 'sodyum siyanür' isimli zehirli kimyasal olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan 18 bin 400 kilo sodyum siyanür maddesine ilişkin sorumlular hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 'nun ilgili maddeleri kapsamında adli işlem başlatıldı.


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