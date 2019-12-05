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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 19:18

'da öğrencisi siyanür içerek etti

’nın Erenler ilçesinde 3’üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki , siyanür içerek etti. ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Bir siyanür faciası daha!
'nın Erenler ilçesinde 3'üncü sınıf öğrencisi 21 yaşındaki , siyanür içerek etti. ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Olay, Sakarya'nın Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Mehmet Ali Çetin'den bir süredir haber alamayan ailesi evine gitti.



Ailesi tarafından cansız bedeni bulunan Çetin'in cesedinin AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekiplerince incelenmesinin ardından siyanür içerek intihar ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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