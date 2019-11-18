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  • 18.11.2019 17:34
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 17:58

'da bir aile yüzünden yok olmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma!

Savcılık, 'daki larının hemen ardından 'da da ailesini siyanürle zehirleyen babanın bıraktığı notta ismi bulunan iki belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, Konyaaltı ilçesinde Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturmanın, Selim Şimşek'in yaşadığı sıkıntıları anlatan not kağıdında adı geçen nde görevli iki kişiyle ilgili olduğu öğrenildi.

Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta 9 Kasım'da aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu.

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